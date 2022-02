https://it.sputniknews.com/20220215/giustizia-cartabia-41bis-mai-messo-in-discussione-15126205.html

Giustizia, Cartabia: "41bis mai messo in discussione"

Giustizia, Cartabia: "41bis mai messo in discussione"

La Guardasigilli è stata in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati. 15.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-15T16:09+0100

2022-02-15T16:09+0100

2022-02-15T16:09+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/14741632_0:187:2048:1339_1920x0_80_0_0_8352b1d13c617cf7b570beb80e70b922.jpg

Il 41bis è "uno strumento che non si vuole mettere in discussione". Lo ha assicurato il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera."Il 41 bis non è mai stato in discussione come strumento di contrasto" a "specifiche forme di criminalità", per le quali è necessario "isolare i loro protagonisti", ha risposto la Cartabia alle domande dei parlamentari, ricordando che a Cagliari sono pronti 92 posti destinati ai detenuti in regime di carcere duro.Durante l'audizione, la Guardasigilli si è soffermata sulla riforma della Giustizia, "precondizione per raggiungere obiettivi di efficienza", che ha "ricaduta importante sull’economia". L'impatto stimato è "un aumento del Pil nel lungo periodo fino al 1,7 per cento".Alla Giustizia sono destinati più di 2,8 miliardi delle risorse stanziate con il Pnrr.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia