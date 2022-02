https://it.sputniknews.com/20220215/garavaglia-riaprire-tutto-da-aprile-come-la-francia-e-basta-allo-stato-demergenza-15120375.html

Garavaglia: “Riaprire tutto da aprile come la Francia e basta allo stato d'emergenza”

Il ministro leghista vuole una regola generale per liberare il turismo dalle restrizioni: sotto una certa soglia di occupazione dei posti letto in rianimazione... 15.02.2022, Sputnik Italia

Il ministro leghista al Turismo, Massimo Garavaglia, è preoccupato per le prospettive del settore nei prossimi mesi, perché se non si faranno le scelte giuste nel giro di pochi giorni, si rischia di non dare spazio per la programmazione e di perdere quote di mercato.Tra queste scelte, la prima da fare è riaprire, già ad aprile, e poi da giugno togliere anche gli obblighi vaccinali, che in estate “hanno poco senso”, dice a Repubblica.Per Garavaglia, per non creare confusioni e difficoltà per i turisti, servirebbe una regola generale: “Sotto una certa soglia di occupazione dei posti letto in rianimazione si tolgono tutte le misure, sia per gli italiani che per chi arriva dall’estero”.Prospettive e corridoi turisticiGaravaglia parla di buone prospettive per l’estate, con numeri “interessanti” per il truismo italiano.Vanno in tal senso anche le scelte sui corridoi turistici verso l’estero: “Bisogna che oggi, domani al massimo vengano prorogati, così la gente prenota e gli operatori possono organizzarsi. E poi spero che ad aprile i corridoi non ci siano più e che le liste dei paesi dove andare e non andare siano eliminate”.

Rachele Samo

