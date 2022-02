Elon Musk dona 5,7 miliardi di dollari di azioni Tesla in beneficienza

https://it.sputniknews.com/20220215/elon-musk-dona-57-miliardi-di-dollari-di-azioni-tesla-in-beneficienza-15125195.html

L’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato in circa 240 miliardi di dollari, ha donato 5 milioni di azioni di Tesla in beneficienza, pari ad un contro valore di circa 5,7 miliardi di dollari. Al momento non è stato reso noto il beneficiario di tale donazione.Non è da trascurare il fatto che la donazione abbia comportato al miliardario un certo beneficio fiscale, infatti Musk, verso la fine del 2021, aveva pubblicato un post su Twitter in cui ammetteva che avrebbe dovuto pagare più di 11 miliardi di dollari in tasse per stock option in scadenza.Regalando le azioni, che in questo modo non sono soggette alla tassa sulle plusvalenze, come lo sarebbero state in caso di vendita, Musk avrebbe così beneficiato di un non trascurabile sgravio fiscale.Sempre nel corso del 2021, Musk, via Twitter, aveva chiesto al popolo di internet di indicargli alcuni "modi per donare denaro che fanno davvero la differenza".

