Ecco come sono cambiati i prezzi del gas in Europa

Il costo del gas in Europa (quotato alla Borsa di Londra) torna a crescere. Ha raggiunto il suo massimo storico nel dicembre 2021: più di 2.000 dollari per...

2022-02-15T15:08+0100

2022-02-15T15:08+0100

2022-02-15T15:08+0100

I contratti per la consegna del carburante blu, i cosiddetti futures, sono in graduale aumento di prezzo dall'aprile dello scorso anno e ad ottobre hanno stabilito per la prima volta un record.Gli esperti ritengono che le ragioni principali di questo aumento siano l'elevata domanda di risorse energetiche, il riorientamento dei fornitori di gas liquefatto verso l'Asia, nonché la graduale disattivazione del più grande giacimento di gas in Europa.

