https://it.sputniknews.com/20220215/corte-costituzionale-e-giorno-di-referendum-dalleutanasia-alla-giustizia-15118410.html

Corte Costituzionale, è giorno di referendum: dall’eutanasia alla giustizia

Corte Costituzionale, è giorno di referendum: dall’eutanasia alla giustizia

Sono otto i quesiti referendari al vaglio dei 15 giudici che dovranno decidere sulla legittimità. Il voto, in caso di via libera, si svolgerà in primavera. 15.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-15T10:26+0100

2022-02-15T10:26+0100

2022-02-15T10:26+0100

referendum

eutanasia

giustizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/844/55/8445597_0:232:2819:1817_1920x0_80_0_0_9e1caa83c020fa79afb4073863cdf8b6.jpg

Da oggi i giudici della Corte costituzionale si riuniscono per decidere sull’ammissibilità degli otto quesiti referendari presentati nei mesi scorsi: si va dai sei temi legati alla giustizia a quello sull’eutanasia, fino alla cannabis.Se la Consulta dovesse decidere per il via libera, si voterebbe tra aprile e maggio.Una novità che, nelle intenzione di Amato, vuole “consentire, il più possibile, il voto popolare”.Alla seduta a porte chiuse prendono parte 15 giudici, sette dei quali sono relatori, che ascolteranno gli avvocati e chi ha partecipato attivamente alla nascita dei referendum.La decisione potrebbe essere annunciata entro giovedì.I temi degli otto referendaUno dei temi caldi è quello legato all’articolo 579 del codice penale, che affronta “l’omicidio del consenziente”, cioè l’eutanasia.In aula, per difendere le ragioni del referendum, anche Marco Cappato e Mina Welby, dell’Associazione Luca Coscioni.Cappato su Twitter ha scritto: “Dopo tre anni di attesa, la legge sul fine vita va in discussione in Parlamento proprio nel giorno in cui la Corte costituzionale discute l'ammissibilità del Referendum sull’eutanasia”.Per i quesiti sulla giustizia ci saranno i rappresentanti dei nove consigli regionali, tutti in mano al centrodestra, che hanno presentato le firme per la separazione delle carriere, la responsabilità civile dei giudici, l’abrogazione della legge Severino e la stretta della custodia cautelare.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

referendum, eutanasia, giustizia