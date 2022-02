https://it.sputniknews.com/20220215/ciciliano-cts-lobbligo-vaccinale-serve-a-proteggere-proprio-chi-non-e-immunizzato-15117310.html

Ciciliano (Cts): "L'obbligo vaccinale serve a proteggere proprio chi non è immunizzato"

Ciciliano (Cts): “L’obbligo vaccinale serve a proteggere proprio chi non è immunizzato”

Da oggi entra in vigore l’obbligo del super green pass, che si ottiene soltanto con guarigione o vaccinazione anti-Covid, per tutti i lavoratori al di sopra dei 50 anni. Per Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico che parla al Corriere della Sera, “chi non si adegua alle regole mette a rischio la sua vita professionale. Dovrà scegliere quale strada imboccare. E il vaccino è una scelta di ragionevolezza e civiltà”.La norma prevede una sanzione una tantum di 100 euro per i non vaccinati pensionati o non occupati maggiori di 50 anni. La multa sale a 600-1.500 euro per i lavoratori che violano l’obbligo e può essere raddoppiata in caso di recidività.“In più c’è la sospensione dal lavoro senza retribuzione. Le pare poco? A loro si chiede solo di difendersi dal virus, non mi sembra un grande sacrificio”.Il membro del Cts ribadisce che secondo le stime dell’Istituto superiore di Sanità “il rischio di morte dei non vaccinati è 23 volte più alto di quello delle persone che hanno ultimato il ciclo con la dose booster, il richiamo”.Il green pass resterà in vigorePer Ciciliano, l’introduzione del certificato verde è stato la vera svolta in Italia “e non è un caso che altri Paesi ci siano venuti dietro, introducendolo all’italiana”.Un esempio che parla di normalità da riacquisire grazie al green pass è quello delle discoteche, dice Ciciliano.“Nelle discoteche si entra solo con il green pass rafforzato e l’età media dei fruitori è particolarmente bassa. Fra i giovani, i non vaccinati che si ammalano e hanno bisogno di ricovero ospedaliero sono davvero molto pochi”.

