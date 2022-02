https://it.sputniknews.com/20220215/berlino-manifestazione-a-passo-di-danza-contro-la-violenza-su-ragazze-e-donne---video-15127487.html

Berlino: manifestazione a passo di danza contro la violenza su ragazze e donne - Video

Berlino: manifestazione a passo di danza contro la violenza su ragazze e donne - Video

Nell'ambito di una campagna globale, numerose donne, bambini e alcuni uomini hanno manifestato in danza, nella capitale tedesca, contro la violenza su donne e... 15.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-15T16:27+0100

2022-02-15T16:27+0100

2022-02-15T16:27+0100

multimedia

video

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/15127378_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9d47c2a2822600fa3851e9cb20aa37ad.jpg

Lunedì sera centinaia di persone hanno preso parte alla campagna "One Billion Rising", alla Porta di Brandeburgo.Una campagna globale contro la violenza sulle donne e ragazze e per l'uguaglianza, lanciata nel 2012 dall'artista e femminista newyorkese Eve Ensler.In Germania, ogni tre giorni, una donna muore a causa delle violenze del suo (ex) partner.Da allora, ogni anno, il 14 febbraio, persone in tutto il mondo ballano per chiedere la fine della violenza contro le donne. Secondo le statistiche delle Nazioni Unite, una donna su tre è vittima di violenze a un certo punto della sua vita, su cui la giornata di sensibilizzazione mira a richiamare l'attenzione.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, video, germania, видео