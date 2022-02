https://it.sputniknews.com/20220215/bergamo-guidava-da-36-anni-senza-patente-multa-da-record-15120817.html

Bergamo: guidava da 36 anni senza patente, multa da record

Un uomo di 54 anni è stato fermato per un controllo di routine da una pattuglia della polizia locale. È risultato che, oltre a non possedere la patente, anche... 15.02.2022, Sputnik Italia

bergamo

italia

L'uomo di 54 anni, residente a Calusco d'Adda, di cui non è stata rivelata l'identità, è stato fermato per un controllo di routine in zona Dalmine da una pattuglia della polizia locale.Qui la scoperta sensazionale da parte delle forze dell'ordine: l'uomo guidava tranquillamente da 36 anni senza patente, inoltre gli agenti hanno constatato che l’auto, una Mercedes nera, non era assicurata, anche se risultava con un proprietario, un uomo residente a Mortara, in provincia di Pavia.Alla fine dell'accertamento, l'uomo si è visto infliggere una multa pari a 5.100 euro per aver guidato senza patente ed è stata rilasciata una multa di 867 euro anche al proprietario del veicolo, per non aver assicurato il mezzo. L'auto è stata infine posta sotto sequestro.

