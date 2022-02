Bari, medico somministra 25mila vaccinazioni: è record italiano

“Spesso pensiamo che la soluzione di tutti i problemi possa avvenire con l’intervento di supereroi; - ha detto il sindaco Decaro, ripreso dal Corriere del Mezzogiorno - in realtà, questo Paese e questa città non hanno bisogno di supereroi, ma di quelli che chiamiamo eroi quotidiani, persone che con professionalità e determinazione fanno il proprio mestiere e permettono alla nostra comunità di crescere”. Ha aggiunto infine: "oggi siamo onorati di consegnare questo riconoscimento alla dottoressa Spica per il suo straordinario impegno, per ciò che ha fatto e per la passione che ha mostrato durante questa lunga battaglia, che speriamo sia alle battute finali".