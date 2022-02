https://it.sputniknews.com/20220215/balneari-via-libera-allunanimita-alle-modifiche-al-ddl-concorrenza-gare-dal-2024-15129304.html

Le concessioni attuali vanno in proroga fino a dicembre del 2023. Il Cdm ha previsto un disegno di legge per l’adozione entro sei mesi dei criteri per... 15.02.2022, Sputnik Italia

Balneari, via libera del consiglio dei ministri al ddl concorrenza: gare pubbliche dal 2024

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità l’emendamento al ddl concorrenza sulle concessioni balneari: le gare pubbliche sono rimandate al 2024 e fino ad allora si procede con la proroga delle attuali licenze.Il Cdm ha dato anche il via libera a un disegno di legge che prevede una delega al governo per l'adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative.I punti chiave delle modificheA partire dal 2024 le gare indette per le concessioni delle spiagge dovranno rispettare "i principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità".Sono questi i punti su cui si è concentrata la discussione in Cdm per l’emendamento al ddl concorrenza in merito alle concessioni demaniali marittime.Il termine per ricevere le domande non dovrà essere "inferiore a 30 giorni".Le gare dovranno avere delle regole uniformi per le procedure di selezione per l’affidamento delle concessioni.Dovrà essere valorizzata “l’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici" e "della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare".Per scegliere il concessionario saranno prese in considerazione anche “la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili".

