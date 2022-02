https://it.sputniknews.com/20220214/zeudi-di-palma-ecco-chi-e-la-nuova-miss-italia-2021-15098758.html

Zeudi Di Palma, ecco chi è la nuova miss Italia 2021

Zeudi Di Palma, ecco chi è la nuova miss Italia 2021

La miss riceve il titolo in ritardo evidente, causa due casi positivi al Covid-19 che hanno fatto rinviare la finale prevista per il 19 dicembre 2021. 20 anni... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T06:31+0100

2022-02-14T06:31+0100

2022-02-14T06:31+0100

italia

concorso

bellezza

campania

napoli

miss

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/543/03/5430370_0:189:3633:2233_1920x0_80_0_0_402ee1405e1c4486876d972315c556dc.jpg

Il titolo di miss Italia 2021, consegnato nel 2022 per intoppi dovuti a due casi di positività al coronavirus che hanno fatto slittare la finalissima prevista per il 19 dicembre, con un finale a sorpresa, va a Zeudi Di Palma, già miss Napoli 2021.20enne, di Napoli, studentessa di sociologia all'università, modella, appassionata di calcio, ha prevalso su Gabriella Bagnasco, dalla Basilicata, arrivata seconda, e sulla conterranea Lorena Tonacci, terza. Queste le sue prime parole, con le quali ha voluto sottolineare il "legame che si è creato" tra i partecipanti al concorso: L'82esima edizione del concorso ha così visto assegnato con un finale a sorpresa il titolo "in differita" al 2022 ad una miss della Campania, dopo un inatteso momento di "suspense".Nella finalissima infatti, per un errore tecnico il nome della Di Palma era stato annunciato da Elettra Lamborghini, in veste di presentatrice del concorso, come al terzo posto. Grazie alla pronta segnalazione di uno degli avvocati che controllano la regolarità delle operazioni del concorso, si è fatto notare l'errore, giundendo a regolare incoranazione come da classifica dei voti della Di Palma.

campania

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, concorso, bellezza, campania, napoli, miss, costume, società e curiosità