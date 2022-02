https://it.sputniknews.com/20220214/usa-folle-accoltella-una-dozzina-di-persone-ad-albuquerque-15099101.html

USA, folle accoltella una dozzina di persone ad Albuquerque

Almeno undici persone sono state ferite con arma da taglio ad Albuquerque, la più grande città dello stato americano del New Mexico, ha detto la polizia... 14.02.2022, Sputnik Italia

"Gli agenti stanno indagando su 7 possibili scene del crimine - che si estendono dal Downtown al centro fino al Wyoming [North Wyoming, quartiere di Albuquerque] - con segnalazioni di 11 vittime di accoltellamento. Tutte le vittime sono in condizioni stabili. L'unico sospetto è in custodia", ha detto domenica su Twitter il dipartimento di polizia di Albuquerque.L'Albuquerque Journal ha riferito domenica citando il portavoce della polizia Gilbert Gallegos che almeno due persone erano in condizioni critiche a seguito della follia omicida."Questi attacchi sembrano essere casuali, qualcuno è stato coinvolto in un incidente qui su Central, una persona è appena arrivata e ha detto che c’erano stati degli accoltellati. Non sembra esserci alcuna correlazione o movente a questo punto", ha riferito Gallegos, come citato dal canale locale KRQE domenica.KRQE ha affermato, citando i funzionari, che il sospetto era su una bici BMX e aveva un grosso coltello al momento dell'arresto. L’uomo è stato arrestato senza resistenza.

