Uk, l'ambasciatore dell'Ucraina: Kiev potrebbe rifiutare l'adesione alla NATO per evitare guerra

Le tensioni intorno all'Ucraina sono aumentate negli ultimi mesi alla luce del fatto che Washington, Londra e i loro alleati hanno affermato che la Russia sta... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T09:27+0100

2022-02-14T09:27+0100

2022-02-14T09:27+0100

londra

inghilterra

gran bretagna

regno unito

sicurezza

diplomazia

kiev

ucraina

dichiarazione

ambasciatore

L'ambasciatore dell'Ucraina in Gran Bretagna Vadym Prystaiko ha dichiarato lunedì che Kiev "potrebbe essere d'accordo" a non aderire alla NATO se ciò aiuterà a scongiurare una "guerra" con la Russia.L'inviato ha affermato che la Russia confina già con i membri della NATO, dicendo che ciò "non ha cambiato la situazione della sicurezza" per Mosca.Interrogato di nuovo sulla questione dell'adesione, Prystaiko ha osservato che "siamo flessibili nel tentativo di trovare una via d'uscita".L'ufficio presidenziale ucraino ha poi affrontato la dichiarazione, affermando che le aspirazioni alla NATO sono incluse nella costituzione ucraina, ma ha osservato che all'ambasciatore deve essere data l'opportunità di approfondire cosa intendesse esattamente riguardo all'appartenenza al blocco.Prystaiko ha fatto marcia indietro sulla sua dichiarazione in seguito, dicendo che l'Ucraina è pronta a molte concessioni per evitare la guerra, ma non hanno nulla a che fare con la NATO, sottolineando che Kiev non reprimerà le sue ambizioni di entrare nell'organizzazione.L'Ucraina non è un membro della NATO, ma al Paese è stata fatta la promessa che gli verrà data l'opportunità di aderire, promessa che risale al vertice di Bucarest del 2008. Nel 2019 Kiev ha modificato la Costituzione ucraina, fissando l'adesione alla NATO e all'UE come obiettivi della nazione.La questione dell'adesione dell'Ucraina alla NATO rimane un ostacolo tra la Russia e l'alleanza. Mosca in precedenza aveva avanzato proposte di garanzia di sicurezza per la NATO e gli Stati Uniti, suggerendo limiti allo spiegamento di truppe e missili e suggerendo che il blocco smettesse di espandersi vicino ai confini della Russia.Washington, tuttavia, ha ignorato questa parte delle proposte, mentre la NATO ha rifiutato di abbandonare le sue politiche delle "porte aperte", affermando che l'Ucraina e la Georgia potrebbero entrare a far parte dell'alleanza.

