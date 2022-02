https://it.sputniknews.com/20220214/ucraina-domani-di-maio-in-visita-a-kiev-15115274.html

Ucraina, domani Di Maio in visita a Kiev

Ucraina, domani Di Maio in visita a Kiev

Martedì il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio partirà alla volta della capitale ucraina, fa sapere la Farnesina. 14.02.2022, Sputnik Italia

Di Maio a Kiev e poi a Mosca"Il Ministro Di Maio ribadirà il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, in stretto coordinamento con i partner UE e alleati NATO. Al contempo, il Ministro Di Maio confermerà il convinto appoggio italiano a ogni sforzo negoziale, anche nel quadro degli Accordi di Minsk e del Formato Normandia, al fine di preservare la stabilità e giungere ad una composizione pacifica e duratura del confronto in corso", si apprende dalla Farnesina.Resta sul tavolo anche un possibile viaggio di Di Maio a Mosca. La Farnesina non ha ancora confermato questa visita, mentre nella giornata odierna il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva annunciato che per mercoledì sono in programma colloqui con Di Maio.Tuttavia, il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a seguito dell'incontro con il titolare della Farnesina avuto oggi, gli ha augurato buona fortuna per i suoi viaggi a Kiev e Mosca.La situazione in UcrainaNell'ultimo periodo Kiev ed i paesi occidentali esprimono preoccupazione per il presunto aumento delle "azioni aggressive" della Russia vicino ai confini dell'Ucraina. Mosca ha più volte respinto le accuse dell'Occidente e dell'Ucraina", affermando che non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno, e che le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come scusa per schierare ulteriore equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi.Il ministero degli Esteri russo aveva notato in precedenza che le dichiarazioni occidentali sulla "aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi da essa sono "sia ridicole che pericolose". Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia sposta le sue truppe all'interno del suo territorio e a sua discrezione.

