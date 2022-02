https://it.sputniknews.com/20220214/sottomarino-straniero-in-acque-russe-nel-pacifico-shoygu-mandato-via-in-tre-ore-15112058.html

Sottomarino straniero in acque russe nel Pacifico, Shoigu: "Mandato via in tre ore"

Sottomarino straniero in acque russe nel Pacifico, Shoigu: "Mandato via in tre ore"

Sconfinamento da parte di un sottomarino nelle acque territoriali russe dell'estremo oriente. Dopo azioni di segnalazione da parte dei mezzi della Flotta della... 14.02.2022, Sputnik Italia

Un sottomarino straniero nell'estremo oriente ha invaso le acque territoriali della Russia ad una profondità di circa 4 chilometri e per respingerlo è stato necessario intraprendere azioni speciali per tre volte, ha riferito il ministro della Difesa Sergey Shoigu al presidente della Federazione Russa.Il ministro ha osservato che molto probabilmente si è trattato di un sottomarino statunitense che ha violato il confine marittimo russo."Questo tipo di attività nell'est è completamente incomprensibile e irragionevole", ha aggiunto Shoigu.In precedenza, il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito che un sottomarino di classe Virginia degli Stati Uniti è stato scoperto nelle acque territoriali russe vicino all'isola di Kuril Urup. Al suo equipaggio è stata data una richiesta di emergere, che ha ignorato.Successivamente, la fregata "Maresciallo Shaposhnikov" ha utilizzato "mezzi appropriati" e il sottomarino "ha lasciato le acque territoriali della Russia alla massima velocità".All'addetto militare americano a Mosca è stata consegnata una nota di protesta.

