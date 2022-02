https://it.sputniknews.com/20220214/sigonella-missione-del-drone-militare-forte12-sullucraina-15110333.html

Sigonella, missione del drone militare Forte12 sull'Ucraina

Sigonella, missione del drone militare Forte12 sull'Ucraina

Il volo dell'aereo senza pilota è stato tracciato dal sito Itamilradar, che ha definito la nuova missione "interessante" perché svelerebbe alcuni dettagli... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T14:03+0100

2022-02-14T14:03+0100

2022-02-14T14:03+0100

italia

sicilia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/21/62/216207_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_a27301a9799b70a38ad1ab043a7f5950.jpg

Un aereo militare senza pilota sta effettuando una missione di ricognizione sull'Ucraina. Si tratta di un drone Forte12, della serie RQ-4A Global Hawk, dell'Aviazione militare statunitense, decollato dalla base americana di Sigonella, a Catania. La missione di ricognizione statunitense è stata riportata dal sito di monitoraggio di navi e aerei militari Itamilradar. Il sorvolo di aerei militari nell'area non è certo una novità, ma secondo la piattaforma di tracciamento, la missione è più interessante rispetto alle precedenti per due ragioni: In base a quanto si apprende dal portale Forze Armate, le missioni di ricognizione del drone Forte12 si sono intensificate nell'ultima della settimana. E' proprio dalla base di Sigonella che sono "state attivate le misure di monitoraggio per seguire dal cielo le manovre militari della Russia nel Mar Nero", si legge sul sito.Le missioni ISRLe missioni ISR sono sorvoli di pattugliamento, monitoraggio e intelligence, effettuate dai velivoli militari Usa e Nato, finalizzate a registrare le attività militari dei Paesi che il Pentagono considera "rivali".Dalla base militare di Sigonella in Sicilia, al centro del Mediterraneo, è possibile il controllo del confine orientale dell'Europa con la Russia, sino all'area mediorientale di Siria, Libano e Iran.​Nelle missioni Isr non sono coinvolti soltanto gli aerei drone, ma spesso vengono impiegati P-8A Poseidon della flotta aerea militare USA e altri tipi di velivolo.

sicilia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicilia, ucraina