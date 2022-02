https://it.sputniknews.com/20220214/san-valentino-salvini-a-meloni-superiamo-le-incomprensioni-uniti-si-vince-15105488.html

San Valentino, Salvini a Meloni: "Superiamo le incomprensioni, uniti si vince"

Il centrodestra dovrà ripartire da progetti comuni, come lavoro, sicurezza, taglio delle tasse e della burocrazia. Risponde a Giorgetti sul Superbonus. 14.02.2022, Sputnik Italia

"Oggi è San Valentino, quindi non può che essere un dolce biglietto: superiamo incomprensioni, interessi di parte. La gente non vuole litigi e battibecchi. Uniti si vince". Questo è il messaggio che Matteo Salvini invia a Giorgia Meloni nel giorno degli innamorati, dai microfoni di radio Rtl 102.5. Il leader della Lega approfitta della festa di San Valentino per puntare alla riconciliazione del centrodestra e chiudere con i battibecchi che hanno lacerato la coalizione nel post-Quirinale. CentrodestraSalvini spera che il centrodestra si possa ricompattare sui referendum sulla giustizia che ci saranno in primavera, mentre sulla partita del Quirinale, esprime il suo rammarico per non essere riuscito ad eleggere una donna. Sostegno al governo DraghiSul governo Draghi non fa bilanci. "Sono abituato a farli alla fine" ma "rifarei quello che abbiamo fatto", cioè rispondere all'appello di Sergio Mattarella per uscire dalla crisi di governo in piena pandemia. L'alleanza di governo con PD e M5S "non è semplice" ma in un "periodo eccezionale bisogna fare sforzi eccezionali". Covid e stato d'emergenzaAuspica che vengano tolti obblighi e restrizioni per i guariti dal Covid. Tasse e rincariSalvini rilancia la pace fiscale, da raggiungere con "una grande operazione di giustizia fiscale" con "rottamazione" e "rateizzazione" delle cartelle e "questo sarà un tema che la Lega porterà con forza al tavolo del governo". Intanto, nel CdM di domani, la Laga proporrà una manovra tra i 5 e 7 miliardi per mitigare il costo delle bollette. Superbonus e sussidiSalvini promuove il superbonus "uno strumento assolutamente efficace" su cui "stiamo lavorando per aumentare la possibilità della cessione del credito" e risponde a Giorgetti, secondo cui l'agevolazione non è sufficiente. Police verso, invece, per il reddito di cittadinanza, che considera "una forma di concorrenza sleale al lavoro, un disincentivo all'occupazione".

