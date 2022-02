https://it.sputniknews.com/20220214/russia-uomo-uccide-amico-con-uno-sgabello-e-vende-i-beni-della-vittima-mentre-convive-col-cadavere-15114670.html

Russia, uomo uccide amico con uno sgabello e vende i beni della vittima mentre convive col cadavere

Un uomo ha ucciso un suo amico e mentre stava nell'appartamento con il suo corpo ha venduto diversi beni che appartenevano a quest'ultimo. 14.02.2022, Sputnik Italia

L'episodio si è verificato nella città russa di Novosibirsk. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, i due avrebbero avuto una lite mentre stavano consumando bevande alcoliche. Per nascondere l'accaduto l'uomo ha coperto il corpo dell'amico con un plaid e ha vissuto in questo appartamento per diversi giorni, riuscendo a vendere nel frattempo alcune proprietà del defunto. L'uomo è stato arrestato dalla polizia ed ascoltato dagli inquirenti. Nei suoi confronti è già stata formulata l'accusa di omicidio come regolato dal Codice penale. L'indagato si è dichiarato parzialmente colpevole, ma le indagini proseguono.

