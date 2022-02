https://it.sputniknews.com/20220214/roma-nuova-protesta-dei-no-vax-contro-il-green-pass---video-15113702.html

Roma, nuova protesta dei no-vax contro il green pass - Video

Un gruppo di manifestanti si è riunito davanti all'Altare della Patria per protestare contro l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori over 50 che entrerà in... 14.02.2022, Sputnik Italia

Piazza Venezia è stata bloccata a causa della manifestazione per circa un'ora. Successivamente i manifestanti, sorvegliati dalle forze dell'ordine, hanno sciolto il presidio.

