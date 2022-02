https://it.sputniknews.com/20220214/ricciardi-il-virus-non-scomparira-il-green-pass-deve-restare-per-tutto-il-2022-15103276.html

Ricciardi: “Il virus non scomparirà, il green pass deve restare per tutto il 2022”

Il consulente del ministro Speranza avverte dal fare “per la terza volta lo stesso errore” perché il virus che circola è “temibile”. 14.02.2022, Sputnik Italia

Servirà ancora molta attenzione per uscire dalla pandemia e le misure in vigore, il green pass e le vaccinazioni non devono essere abbandonate frettolosamente. Lo dice a Repubblica Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza.Ricciardi rincara: “Non dobbiamo pensare che sia tutto finito. Certo, i risultati raggiunti devono soddisfarci, ma il virus continua a circolare e ci vuole ancora attenzione, abbassare le difese rende possibile un ritorno di fiamma dell’epidemia”.Da domani parte l’obbligo del Super green pass per i lavoratori over 50, un obbligo, che secondo Ricciardi, “è funzionale a evitare questo ritorno. Ci sono ancora cinque milioni di non vaccinati che tengono alto il numero dei morti. Per loro il virus resta molto temibile”.Green pass fino a fine 2022Il consulente del ministro Speranza è, inoltre, convinto che al di là del termine dello stato di emergenza e delle scadenze fissate per il green pass, il certificato serva ancora.“Per tutto questo 2022 l’obbligo e il green pass vanno mantenuti. Siamo ancora in un anno di passaggio. Va visto cosa succederà ad ottobre per capire se il virus si ripresenterà e con quale veemenza, così è fondamentale avere già attivi gli strumenti che ci permettono di combatterlo nel modo più efficace”.

