Pnrr, Giovannini: “I dati confermano che possiamo farcela anche al Sud”

Il ministro delle Infrastrutture smentisce che ci siano problemi con appalti e procedure relative ai numerosi progetti incardinati nel suo dicastero. “I fondi... 14.02.2022, Sputnik Italia

Enrico Giovannini non vuole sentir parlare soltanto di problemi, di intoppi, di lungaggini. È convinto, e glielo confermano i dati, che gli obiettivi del Pnrr per il suo ministero, quello delle infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, saranno raggiunti, anche al Sud, dove nelle ultime settimane si temono i consueti colli di bottiglia e rallentamenti.“I dati ci dicono che possiamo farcela: le aggiudicazioni di appalti pubblici nel 2021 sono le più alte degli ultimi 20 anni (41 miliardi) e pari al doppio di quelle del 2020”, aggiunge parlando a Repubblica.Secondo Giovannini il cambio di passo è proprio nel metodo usato per assegnare i fondi nel settore delle infrastrutture: “Vengono assegnati solo su progetti ben definiti. È evidente che l’investimento in capitale umano nei Comuni è fondamentale, anche per il futuro perché nel corso degli anni sono stati depauperati di professionalità, però dare l’idea di essere sempre in emergenza è forse eccessivo”.La semplificazione esiste già ma potrebbe aumentareGiovannini ammette che si sta già valutando come semplificare ulteriormente le modalità, già riviste e facilitate.Il ministro ricorda che è stata fatta “una scelta di semplificazione delle procedure rispetto al Codice degli appalti per tutte le opere, anche quelle relativamente piccole, mentre per le opere di maggiore peso del Pnnr ci sono procedure speciali. Inoltre, è stata creata la Commissione Via dedicata al Pnrr" e "i piccolissimi Comuni non sono direttamente coinvolti”."E stiamo coinvolgendo anche i cittadini, attraverso il dibattito pubblico che ho voluto rendere centrale: ne abbiamo avviati già nove, con la partecipazione di migliaia di persone”.L’inflazione non ricadrà sulle impreseL’altra novità annunciata da Giovannini nell’intervista è relativa all’aumento dei costi legati all’inflazione.“Rfi e Anas hanno rivisto i prezzari, con aumenti del 20% per le gare 2022, che quindi partiranno con prezzi ragionevoli. Poi si valuteranno i prezzi di aggiudicazione. Per le gare del 2022 e 2023 abbiamo anche cambiato radicalmente i meccanismi di adeguamento ai costi dopo l’assegnazione dell’appalto, rendendoli molto più bilanciati e favorevoli alle imprese”.Inoltre l’Istat “calcolerà nuovi indici semestrali per i costi dei materiali e ci siamo allineati alle pratiche di molti Paesi europei, restringendo dal 10% al 5% la franchigia a carico delle imprese, mentre per aumenti superiori a tale soglia la stazione appaltante assorbirà l’80% dall’aumento, non più il 50%” e il Tesoro “ha fatto sapere che man mano che le gare verranno aggiudicate, se ci saranno scostamenti, si stabilirà come coprirli”.

