Petrolio verso i 100 dollari al barile: prezzi in crescita per paura di interruzioni delle forniture

I prezzi mondiali del petrolio sono in salita siccome gli investitori continuano a valutare la probabilità di interruzioni delle forniture per via della... 14.02.2022, Sputnik Italia

Nelle contrattazioni mattutine il prezzo dei futures di aprile per il petrolio del marchio Brent è aumentato dello 0,19%, raggiungendo 94,62 dollari al barile.I futures di marzo per il WTI crescono nel valore dello 0,19%, fino a 93,28 dollari.Gli investitori stanno monitorando lo sviluppo delle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina. Un'escalation del conflitto potrebbe portare a interruzioni nelle forniture di petrolio. In questo contesto, i prezzi delle materie prime stanno aumentando e il costo del petrolio Brent è salito sopra i 96 dollari al barile per la prima volta dal 1° ottobre 2014.Le notizie sui colloqui sul nucleare iraniano, invece, risultano essere un fattore che frena un po' la crescita delle quotazioni. Secondo quanto riferito dai media, i colloqui di Vienna sul ripristino del Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) con l'Iran sono prossimi al completamento, i partecipanti stanno discutendo "questioni rimaste".

