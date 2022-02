https://it.sputniknews.com/20220214/parigi-agenti-di-polizia-uccidono-individuo-che-li-aveva-minacciati-con-coltello-da-30-cm-15103706.html

Parigi, agenti di polizia uccidono individuo che li aveva minacciati con coltello da 30 cm

Un uomo con un coltello da 30 cm ha minacciato una pattuglia alla Gare du Nord, una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi. La polizia ha aperto il... 14.02.2022, Sputnik Italia

I due agenti di polizia hanno usato le armi in dotazione contro un individuo che si stava avvicinando a loro con un coltello con una lama di circa 30 cm.Poco dopo, l'aggressore è morto. Nessun ferito è stato segnalato tra la polizia.Secondo il ministro dei Trasporti, ospite di RMC "la pista del terrorista è stata esclusa e si tratta di un uomo abituato a girovagare per la stazione".I fatti sono avvenuti intorno alle 7 del mattino sui binari dei treni delle "linee principali" all'interno della Gare du Nord di Parigi.Una fonte a conoscenza della questione ha detto a CNews che il coltello portava la scritta "ACAB", uno slogan anti-polizia (acronimo di "All Cops Are Bastards").Sul suo account Twitter, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha elogiato l'azione della polizia che "ha rimosso ogni pericolo per sé e per i viaggiatori".

