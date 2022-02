https://it.sputniknews.com/20220214/padova-il-comune-installa-porte-da-calcio-con-sbarre-al-posto-della-rete-da-carcere-e-polemica-15109514.html

Padova, il comune installa porte da calcio con sbarre al posto della rete: "da carcere", è polemica

14.02.2022

Al posto della tradizionale rete da calcio delle sbarre, come quelle dei penitenziari. Difatti i cittadini di Padova non sembrano aver apprezzato molto l'installazione di numerose porte da calcio interamente in acciaio effettuata dal comune nei vari parchi della città.Critiche sollevate anche sul piano funzionale, dato che con le nuove porte si è eliminato, per sempre, il sottile piacere del "gonfiare la rete" facendo goal. Al massimo si potrà sentire un sordo rumore. Dal comune non nascondono invece l'entusiasmo per le stesse, che promettono di resistere davvero "a tutto", essendo in puro acciaio, come rassicura l'assessore al verde pubblico Chiara Gallani: Di parere opposto il consigliere leghista Alain Luciani, che definisce le nuove porte "imbarazzanti" e "inadeguate", paraganondale a "robe che nemmeno in un libro di Stephen King" e con vari richiami ad "ambienti tipici da penitenziario".

