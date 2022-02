https://it.sputniknews.com/20220214/nucleare-iraniano-teheran-invita-loccidente-a-fermare-il-gioco-con-tempo-e-testi-alle-trattative-15111434.html

Nucleare iraniano, Teheran invita l'Occidente a "fermare il gioco con tempo e testi" alle trattative

Nucleare iraniano, Teheran invita l'Occidente a "fermare il gioco con tempo e testi" alle trattative

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha esortato i colleghi occidentali che partecipano ai colloqui di Vienna ad abbandonare i "giochi"... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T16:40+0100

2022-02-14T16:40+0100

2022-02-14T16:40+0100

mondo

politica

nucleare

intesa nucleare con iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/15111208_0:201:1201:876_1920x0_80_0_0_321092b1ace8f344fd38cbf72ca94c3b.jpg

"Le parti occidentali dovrebbero mettere da parte i giochi con i testi e le tempistiche e mostrare la loro vera intenzione di tornare ai loro obblighi in conformità con il JCPOA", cita l'agenzia Tasnim le parole di Amirabdollahian.Il capo della diplomazia iraniana ha sottolineato che non sono le minacce o gli avvertimenti dei partecipanti a determinare il punto finale dei negoziati, ma il corso stesso dei negoziati e la quantità di sforzi fatti dai loro partecipanti. Le trattative a ViennaA Vienna sono in corso i negoziati sul ritorno all'accordo nucleare iraniano, noto come il Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) e sulla revoca delle sanzioni statunitensi nei confronti di Teheran. Lo scorso 27 dicembre è stato avviato l'ottavo round di colloqui. Al settimo round svolto a dicembre le parti avevano raggiunto un accordo su due bozze di documento, in cui la parte europea ha incluso anche le posizioni dell'Iran. Il rappresentante permanente della Russia presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, aveva affermato che i partecipanti ai negoziati sul ripristino dell'accordo nucleare con l'Iran stanno decisamente andando avanti nel raggiungimento del loro obiettivo.Accordo sul nucleare iraniano del 2015 (JCPOA)Il JCPOA è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, insieme all'Unione Europea. L'Iran avrebbe dovuto ridimensionare il suo programma nucleare e ridurre drasticamente le proprie riserve di uranio in cambio dell’annullamento delle sanzioni. Tuttavia, nel 2018 il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro unilaterale dall'accordo, avviando la strategia di nuove, rigide, sanzioni nei confronti dell’Iran. In seguito l'Iran ha iniziato a sospendere i suoi obblighi fissati nel documento: ha ridotto gradualmente i suoi impegni dell'accordo, aumentando la quantità e la qualità dell'uranio che produce e imponendo alcuni limiti alla capacità degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di condurre controlli improvvisati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, nucleare, intesa nucleare con iran