Netflix, in arrivo una nuova serie tv italiana

Netflix, in arrivo una nuova serie tv italiana

14 febbraio. Non una giornata come tutte le altre pensando agli innamorati. Da oggi è possibile vedere sulla piattaforma Netflix una nuova serie, Fedeltà. Una scelta quasi bizzarra, quella dei produttori, far uscire una serie che parla proprio di sospetti tradimenti il giorno di San Valentino. Ma che forse potrà essere, aspettando i dati Netflix sulle visualizzazioni, molto più che una scelta dettata da ragioni pubblicitarie.La serie vede protagonisti Michele Riondino e Lucrezia Guidone nel ruolo di Carlo e Margherita, una coppia di fidanzati apparentemente felici. Lui professore part-time di scrittura creativa, lei architetto divenuto agente immobiliare. Carlo rimane infatuato di una delle sue studentesse mentre Margherita è sedotta dal fascino del suo fisioterapista. Da qui un viaggio alla ricerca della propria interiorità per i protagonisti.Agli attori è stata chiesta una domanda sull'alchimia tra i loro personaggi, elemento fondamentale per una serie tv di questo genere. Lucrezia Guidone risponde :"Le prove ci hanno aiutato. È anche un fatto di chimica: due persone hanno delle grammatiche comuni provenienti dal teatro." :"Raccontando la storia di fedeltà, inevitabilmente parli a te stesso e a un pubblico che conosce l’argomento" ha concluso Michele Riondino.Fedeltà è ispirato all'omonimo romanzo di Marco Missiroli. Vincitore del premio Strega giovani e tradotto in 32 paesi, il romanzo di Missiroli è stato un vero e proprio best seller. Un successo che ha convinto i produttori Netflix a scommettere sul progetto. "C’è un rapporto tra storie universali: in questo caso la fedeltà...Sono temi che ci riguardano, ma diventano particolarmente significativi quando sono raccontati dentro un contesto che conosciamo bene e molto specifico" ha dichiarato Ilaria Castiglioni, manager delle serie originali di Netflix. Il colosso americano ha puntato fortemente sui prodotti italiani dopo il grande successo di Strappare lungo i bordi, staremo a vedere se Fedeltà sarà all'altezza.

