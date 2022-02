https://it.sputniknews.com/20220214/nato-8-caccia-americani-f-15-arrivano-in-polonia-15115883.html

Altri otto caccia F-15 americani sono arrivati ​​in Polonia nell'ambito della missione NATO Air Policing, ha annunciato il ministro della Difesa del Paese... 14.02.2022, Sputnik Italia

In precedenza in Polonia erano stati spostati 15 caccia americani F-15.NATO Air Policing è una missione condotta in tempo di pace. Il suo obbiettivo dichiarato è quello di garantire la sicurezza dello spazio aereo dell'Alleanza atlantica. La missione NATO Air Policing prevede la presenza costante di aviazione da caccia ed equipaggi in grado di rispondere in maniera tempestiva ad eventuali violazioni dello spazio aereo.Al momento gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stanno spostando in Polonia altri 1.700 e 350 soldati rispettivamente.

