https://it.sputniknews.com/20220214/minacce-no-vax-a-bassetti-magistratura-dia-segnale-forte-15113789.html

Minacce no vax a Bassetti: "Magistratura dia segnale forte"

Minacce no vax a Bassetti: "Magistratura dia segnale forte"

L'infettivologo ha riferito di aver ricevuto un attacco telefonico e su whatsapp durante la notte, durato fino al mattino da parte di estremisti no vax e no... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T19:12+0100

2022-02-14T19:12+0100

2022-02-14T19:12+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/14325983_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_b4fbb76b58945c5bd21ba063db587f07.jpg

Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è stato vittima di un nuove intimidazioni da parte di estremisti della galassia No vax-No green pass. Lo ha reso noto lo stesso infettivologo in una nota apparsa su Facebook."Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte e continuo ad esserlo anche stamattina dell’ennesimo attacco telefonico e di messaggistica whatapp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no green pass. In questo ultimo caso un agglomerato di ignoranza, terrapiattismo, volgarità, violenza e delinquenza", ha scritto Bassetti, che nel passato è già stato vittima di minacce di morte da parte di No vax. Bassetti ne approfitta per riferire sulla situazione pandemica: "Per fortuna, a parte questo vomitevole attacco, il Covid è sempre meno un problema ospedaliero e sanitario, anche qui al San Martino: nessun ricovero Covid nel weekend", scrive. Poi conclude: "Non vedo l’ora di festeggiare più tardi San Valentino con la mia unica matrice di forza e di amore". La scorsa estate Bassetti è stato vittima di un'aggressione mentre rientrava in casa. Un uomo lo riconosce e inizia a rivolgergli insulti e minacce di morte.“Mi urlava: ‘I vaccini fatteli tu’. E ancora: ‘Ti ammazzo’”, ha raccontato il medico, che in quell'occasione ha rivelato di aver dovuto presentare 70 denunce per simili intimidazioni. Il primario di Malattie Infettive non è un caso isolato. Come lui, sono stati vittima della violenza no Vax altri medici, come Roberto Burioni ed Antonella Viola, personaggi dello spettacolo, come il rapper J Ax, e politici come il governato del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ed il premier Mario Draghi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia