Milano, 39enne muore a bordo di un monopattino

L'uomo è stato investito da un motociclista mentre stava attraversando la strada. E' l'ennesimo incidente mortale in monopattino. Grave anche il motociclista. 14.02.2022, Sputnik Italia

Grave incidente tra un uomo col monopattino e un motociclista a Trezzano sul Naviglio, nell'hinterland milanese. Un 39enne di origine straniera si trovava in via Leonardo da Vinci quando è stato investito dal centauro. L'incidente è avvenuto verso le 22 di domenica. Il 39enne si trovava in via Da Vinci per prestare aiuto alla fidanzata che aveva l'auto in panne. I soccorritori non hanno dovuto fare altro che accertare la morte dell'uomo in monopattino, deceduto sul colpo. Sono gravi anche le condizioni del motociclista, trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda con l'elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Si pensa che il 39enne, munito di giubbotto catarifrangente, abbia cambiato direzione all'improvviso quando è stato trascinato via dal centauro per 50 metri. E' l'ennesimo incidente mortale in monopattino. Al 2021 si è registrato un morto al mese a causa di incidenti legati a uso di monopattini. Nel 2020 si contò solo un decesso. Quello dei monopattini è un fenomeno in continua espansione. Solo pochi mesi fa il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva reso obbligatorio l'uso del casco. Una notizia precedentemente pubblicata dalla nostra redazione. A fine ottobre il Senato ha approvato importanti disposizioni e nuove regole sull’utilizzo dei monopattini elettrici. Queste nuove regole riguardano il limite di velocità massima (fissato a 20 km/h), l'obbligo di indicatori luminosi per la svolta e doppio freno, e infine il divieto di sosta sui marciapiedi. Al momento non è previsto l'obbligo di targa e stipulazione dell'assicurazione.

