Lo smart working uccide la distribuzione automatica: -31,5% a gennaio

L'allarme del presidente di CONFIDA, Massimo Trapletti, che chiede al governo la revoca della circolare ministeriale del 5 gennaio per consentire il ritorno in... 14.02.2022

Lo smart working sta mettendo in ginocchio il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, in cui l'Italia è leader a livello internazionale con 800 mila vending machine, gestite da più di 3mila aziende in cui lavorano oltre 30 mila persone. La nuova ondata di Covid a dicembre e la conseguente circolare del 5 gennaio con cui i ministri Orlando e Brunetta raccomandavano il "massimo utilizzo della modalità di lavoro agile", ha provocato un crollo dei consumi sul posto di lavoro. A lanciare l'allarme è CONFIDA, l'associazione di categoria della distribuzione automatica. Nell'ottica del rallentamento delle misure anti-Covid, Trapletti chiede la revoca della circolare del 5 gennaio e il rientro dei lavoratori in presenza sia nel settore pubblico che privato. Inoltre viene richiesta una modifica al DL Sostegni Ter per alzare la soglia del fatturato a 10 milioni e le perdite minime al 20% per consentire l'accesso agli aiuti a tutte le aziende in difficoltà. Con questi paletti, secondo Trapletti, gli aiuti di Stato non sono stati sufficienti, perché i ristori sono stati limitati alle aziende sotto i 2 milioni di euro, tagliando fuori la maggioranza degli operatori del settore.

