La pattinatrice russa Kamila Valieva autorizzata a proseguire le Olimpiadi di Pechino

La Corte Arbitrale dello Sport (CAS) ha rifiutato di imporre una sospensione all'adolescente per il campione di antidoping trovato positivo lo scorso dicembre. 14.02.2022, Sputnik Italia

La pattinatrice russa Kamila Valieva è libera di proseguire le competizioni olimpiche a Pechino dopo che la Corte Arbitrale dello Sport (CAS) ha respinto le richieste di imporre una sospensione alla campionessa quindicenne per il campione positivo rilevato in un controllo antidoping di dicembre, prima che successivi controlli rilevassero al contrario la sua negatività a sostanze proibite.Poche ore prima il portavoce del CIO Mark Adams aveva affermato che il Comitato olimpico internazionale (CIO) avrebbe rispettato qualsiasi decisione del CAS in merito al caso.Secondo l'Agenzia internazionale per i test ITA), il campione prelevato alla Valieva, eseguita da un laboratorio accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) a Stoccolma il 25 dicembre, conteneva una sostanza vietata chiamata trimetazidina. Valieva è stata inizialmente sospesa dal continuare la sua partecipazione alle Olimpiadi di Pechino dopo che i risultati dell'indagine sono diventati noti l'8 febbraio. Ha quindi presentato ricorso contro la sospensione e le è stato permesso di continuare a partecipare ai Giochi. Il CAS aveva iniziato domenica l'udienza del caso sulla decisione dell'Agenzia antidoping russa di revocare la sospensione temporanea della giovane pattinatrice.Il portavoce del CIO Mark Adams ha affermato che il caso di Valieva è considerato un evento isolato e che nessuno sta traendo conclusioni affrettate su chi sia il responsabile.Il CIO è ancora in consultazione con i comitati olimpici nazionali in merito alla cerimonia di premiazione dei pattinatori russi che hanno vinto l'oro nella competizione a squadre, ha specificato Adams, affermando che non è chiaro quando verrà presa la decisione finale sul caso.

