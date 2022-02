https://it.sputniknews.com/20220214/la-lettera-di-tiziano-renzi-al-figlio-matteo-la-banda-bassotti-di-boschi-bianchi-e-bonifazi-15115703.html

La lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “La banda Bassotti” di Boschi, Bianchi e Bonifazi

La lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “La banda Bassotti” di Boschi, Bianchi e Bonifazi

La missiva risentita all’ex premier dopo le notizie del coinvolgimento del padre nel caso Consip. “Questa vicenda mi ha tolto la capacità di relazione”. E poi... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T20:29+0100

2022-02-14T20:29+0100

2022-02-14T20:29+0100

matteo renzi

pd

il ministro per le riforme maria elena boschi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/10072758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4fb18db4d40ff59c1ec2a33f35142fed.jpg

Sei pagine scritte al computer, una mail il cui destinatario è Matteo Renzi e l’autore il padre Tiziano.Una lettera, depositata dalla procura di Firenze nel procedimento contro Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, per il reato di bancarotta e che risale al 5 marzo 2017, due settimane dopo le dimissioni di Renzi da presidente del Consiglio e dopo pochi giorni dalle notizie sul coinvolgimento di Tiziano nella vicenda Consip.Nel testo, pubblicato da Repubblica, si fa riferimento a diverse persone e Tiziano Renzi scrive in particolare del cerchio ristretto di Maria Elena Boschi, dell'avvocato Alberto Bianchi e dell'ex tesoriere Pd Francesco Bonifazi, apostrofati come la "banda Bassotti".Così scrive il padre dell’ex premier e leader allora del Pd."E' dal tempo della provincia che non sono stato messo in condizione di fare un ragionamento completo con te. In questi anni ho avuto la netta percezione, anzi la certezza, di essere considerato un ostacolo e comunque un fastidio”.Le rivendicazioni e le accuseRenzi senior poi attacca il figlio e si lamenta delle sue beghe giudiziarie.E poi parlando di Renzi aggiunge: “Ora tu hai l'immunità, non esiste più il rischio che tramite me arrivino a te. Spero che inizi una nuova stagione di lotta per i valori che hanno animato la mostra vita, nella contesa occorre attaccare non indietreggiare".Lo sprone a ripulire il PdTiziano Renzi, infine, nella lettera parla di politica, "il mio vecchio amore”, e invita il figlio a fare delle mosse per tenere il controllo dei Dem.“La mossa di rimandare le dimissioni è geniale perché ha ridato entusiasmo ai nostri. Tutti hanno capito la posta in gioco”.E prosegue: "Certa gente è debole con i forti e forte con i deboli. I voti li prendi tu, quindi che se ne vadano se hanno il coraggio o tacciano fuori dalle sedi giuste per il confronto, un bel deferimento ai probiviri per il non rispetto della linea del partito ti farebbe guadagnare credibilità ed impedirebbe la litania delle divisioni del Pd”, quindi “occorre depurare il Pd a costo di perdere pezzi di apparato al fine di recuperare pezzi di elettorato".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo renzi, pd, il ministro per le riforme maria elena boschi