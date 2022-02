https://it.sputniknews.com/20220214/i-test-clinici-di-fase-2-mostrano-la-sicurezza-della-combinazione-sputnik-light-astrazeneca-15104946.html

I test clinici di fase 2 mostrano la sicurezza della combinazione Sputnik Light-AstraZeneca

I test clinici di fase 2 mostrano la sicurezza della combinazione Sputnik Light-AstraZeneca

I risultati intermedi degli studi clinici di fase II tenuti per valutare la sicurezza e l'immunogenicità dell'uso combinato del vaccino AstraZeneca e del primo... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T10:18+0100

2022-02-14T10:18+0100

2022-02-14T10:18+0100

mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/14326183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_093d0875f2874f0803cb2e6d9aa5ed66.jpg

"Negli studi, che hanno coinvolto 100 volontari in Russia e 100 volontari in Azerbaigian, la combinazione di farmaci ha dimostrato un profilo di sicurezza e tollerabilità ottimale, coerente con i risultati di precedenti studi clinici sulla sicurezza di AstraZeneca, Sputnik V e Sputnik Light", si legge in un comunicato ufficiale.Nell'ambito delle prove, ai volontari sono state somministrate iniezioni intramuscolari del vaccino AstraZeneca e del componente Ad26-S del vaccino Sputnik V in diverse sequenze a intervalli di 28 giorni.Il vaccino "Sputnik Light", sviluppato dal Centro Gamaleya, è il primo componente del vaccino Sputnik V. Sputnik Light è approvato in più di 30 paesi con una popolazione totale di oltre 2,5 miliardi di persone. Il farmaco è stato anche approvato come booster universale in numerosi paesi, tra cui Argentina, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, San Marino, Filippine e altri.Il vaccino AstraZeneca è stato sviluppato dall'Università di Oxford in collaborazione con Vaccitech. Utilizza un vettore virale dello scimpanzé carente di replicazione basato su una versione indebolita del virus del raffreddore comune (adenovirus) che causa l'infezione negli scimpanzé e contiene il materiale genetico della proteina spike SARS-CoV-2, la sindrome respiratoria che causa il Covid-19.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, coronavirus nel mondo