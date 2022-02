https://it.sputniknews.com/20220214/green-pass-meloni-delirio-anti-scientifico-del-governo-va-abolito-subito-15113192.html

Green pass, Meloni: "Delirio anti-scientifico del governo, va abolito subito"

Green pass, Meloni: "Delirio anti-scientifico del governo, va abolito subito"

Alla vigilia dell'obbligo di Green pass rafforzato per gli over 50 sul posto di lavoro, la leader di Fratelli d'Italia ne chiede l'immediata abolizione. 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T16:54+0100

2022-02-14T16:54+0100

2022-02-14T16:54+0100

italia

giorgia meloni

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669257_0:0:2368:1333_1920x0_80_0_0_af99bdd5661ea1f044eda255160077a7.jpg

"Mentre tutto il mondo allenta le restrizioni, da domani in Italia centinaia di migliaia di lavoratori rimarranno a casa senza stipendio per l'ignobile ricatto del green pass", lo ha dichiarato Giorgia Meloni in una nota diffusa sui social.La leader di FdI liquida la misura come un "delirio antiscientifico" del governo. "E' semplicemente delirante" afferma "proibire alle persone di potersi guadagnare da vivere penalizzando anche le aziende che dovranno fare a meno della forza lavoro, in un periodo di grande difficoltà economica per tutta la Nazione". "Un provvedimento senza alcun senso scientifico - prosegue - punitivo e vessatorio, figlio della deriva ideologica di un Esecutivo che sta in piedi solo grazie al morboso senso di attaccamento alla poltrona di molti di quelli che lo sostengono, non è degno di uno Stato civile. Non c'è nessuna modifica da fare, il green pass va abolito. Subito".Da domani 15 febbraio scatta l'obbligo del Super Green pass per tutti i lavoratori over 50.Chi violerà la norma rischia una multa tra i 600 e 1.500 euro.E chi non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, giorgia meloni, green pass