Giallo di San Valentino, 47enne ucciso a colpi d'arma da fuoco in un agguato a Roma

Giallo di San Valentino, 47enne ucciso a colpi d'arma da fuoco in un agguato a Roma

Identificata la vittima dell'agguato avvenuto all'alba di San Valentino in zona Acilia, Roma. 14.02.2022

2022-02-14T13:14+0100

2022-02-14T13:14+0100

2022-02-14T13:14+0100

E' giallo sulla morte di Paolo Corelli, 47 anni, ucciso per strada in un agguato con armi da fuoco, questa mattina all'alba. Il suo corpo è stato trovato riverso in una pozza di sangue nei pressi della sua abitazione di San Giorgio di Acilia, a Roma. A lanciare l'allarme attorno alle sei del mattino sarebbero stati i vicini di casa, allarmati da una raffica di spari, secondo quanto riporta Roma Today. L'esecuzione è avvenuta in via Ettore Roesler Franz, in prossimità della sua abitazione in via Alberto Galli. I suoi aguzzini lo hanno atteso sotto casa e hanno aperto il fuoco quando il 47enne è uscito questa mattina all'alba. Corelli è stato colpito da due proiettili. Era già morto quando sono giunti i soccorsi. Sul delitto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ostia, che hanno già iniziato la caccia ai killer. La strada è stata chiusa alle 6.30 per i primi rilievi ed i militari stanno ascoltando i testimoni e recuperando i bossoli. Si cercheranno eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza nell'area. Al momento nessuna pista è esclusa.

