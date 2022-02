https://it.sputniknews.com/20220214/eolico-al-mugello-bufera-dopo-gli-insulti-di-sgarbi-allassessore-ambiente-regione-toscana-monni-15101308.html

Eolico al Mugello: bufera dopo gli insulti di Sgarbi all'assessore Ambiente regione Toscana Monni

Il noto critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi si è espresso con "parole accorate" sul tema dell'installazione di un parco eolico al Mugello indirizzando il... 14.02.2022, Sputnik Italia

Un parco eolico nel pieno del Mugello, il "Monte Giogo" di Villore, tra i comuni di Vicchio del Mugello e Dicomano. Con l'impianto si prevede di realizzare 7 aerogeneratori di altezza massima pari a 99 metri dalla base, per una potenza complessiva di 29,6 megawatt, come sottolinea la stessan giunta regionale.A questa idea, come si vede nel video postato dallo stesso Sgarbi sulla sua pagina Facebook, il noto critico d'arte ha risposto niente meno che con una sfilza di insulti, destando l'indignazione di tutto il mondo politico, in primis del sindaco di Vicchio del Mugello Filippo Carlà Campa che con una dichiarazione ha voluto esprimere la solidarietà all'assessore Monni, come riportato da Adnkronos, giocando tra l'altro con la parola "sgarbata" e il cognome del critico:Gli ha fatto eco il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che su Facebook ha scritto: Dal canto suo, ha risposto "a tono" l'assessore coinvolto suo malgrado nella polemica, postando simpaticamente che se andrà all'inferno, parafrasando, come le ha augurato lo stesso Sgarbi, l'assessore spererà che "tutto quel calore sia prodotto da rinnovabili", ringraziando quanti coloro, e sono tantissimi, le hanno manifestato solidarietà:

