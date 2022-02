https://it.sputniknews.com/20220214/dal-15-febbraio-obbligo-di-super-green-pass-per-i-lavoratori-over-50-ecco-cosa-si-rischia-15115139.html

Dal 15 febbraio obbligo di Super green pass per i lavoratori over 50: ecco cosa si rischia

Dal 15 febbraio obbligo di Super green pass per i lavoratori over 50: ecco cosa si rischia

La multa da 600 a 1.500 euro, l'assenza ingiustificata con la perdita di stipendio e contributi. L'obbligo di vaccinazione scadrà il 15 giugno. 14.02.2022

Da martedì 15 febbraio, scatta l’ultimo dei punti inseriti nel decreto varato dal governo Draghi sulle norme legate a vaccinazione e lavoro: l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 che lavorano.Il Super green pass, che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19, diventa quindi elemento essenziale per tutti i lavoratori che hanno più di 50 anni.Non basterà più il green pass base, che si può ottenere anche con un tampone negativo, per accedere in ufficio o su altri luoghi di lavoro per gli over 50.Cosa si rischia senza il green pass rafforzatoPer chi non si adegua all’obbligo, si va da una multa di 100 euro a sanzioni ben più salate.Inoltre, chi non è vaccinato può risultare assente ingiustificato, quindi perdere la retribuzione e i contributi.L’obbligo è in vigore fino al 15 giugno, data in cui scadrà anche per le categorie professionali come il personale scolastico, quello sanitario e le forze dell’ordine, oggi sottoposte al vaccino obbligatorio indipendentemente dall’età.

