Ucraina, si muove l'Italia: incontro Di Maio-Lavrov mercoledì

Mosca sta preparando una serie di contatti in cui continuerà a discutere del tema delle garanzie di sicurezza, per mercoledì è fissato un incontro tra il... 14.02.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri russo ha anticipato la serie di contatti durante l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin:Nel corso dell'incontro con Putin, Lavrov ha spiegato che nessuno dei paesi destinatari ha fornito alla Russia le risposte richieste da Mosca sulle garanzie di sicurezza di Mosca."Nessuno dei miei colleghi ministri ha risposto al mio messaggio diretto", ha aggiunto Lavrov.Alla fine del 2021, la Russia ha pubblicato le bozze di un trattato con gli Stati Uniti e un accordo con la NATO sulle garanzie di sicurezza. Mosca, in particolare, chiede ai suoi partner occidentali garanzie legali sulla rinuncia di un'ulteriore espansione della NATO a est, l'adesione dell'Ucraina all'alleanza e la creazione delle basi NATO nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Le proposte contengono anche una clausola sul non dispiegamento di armi d'attacco della NATO vicino ai confini della Russia e sul ritiro delle forze dell'alleanza nell'Europa orientale alle posizioni del 1997.A seguito di una conversazione telefonica tra i presidenti di Russia e Stati Uniti avvenuta sabato, Yuri Ushakov, aiutante del capo di stato russo, ha riferito ai giornalisti che la Russia avrebbe presto riportato la propria risposta agli Stati Uniti e alla NATO in merito alle garanzie di sicurezza.

