Cremlino: passo verso la stabilità se l'Ucraina rinuncia all’idea di entrare nella NATO

Cremlino: passo verso la stabilità se l'Ucraina rinuncia all’idea di entrare nella NATO

Il rifiuto dell'Ucraina dell'idea di entrare a far parte della NATO sarebbe un passo verso la stabilizzazione della situazione, ha affermato stamane, lunedì 14... 14.02.2022, Sputnik Italia

"Indubbiamente, il rifiuto in qualche modo registrato dell'Ucraina all'idea di entrare a far parte della NATO sarebbe un passo che contribuirebbe in modo significativo a formulare una risposta più significativa alle preoccupazioni russe", ha detto Peskov ai giornalisti.Commentando la recente osservazione dell'ambasciatore ucraino nel Regno Unito Vadym Prystaiko sulla possibilità di rinunciare all'adesione del Paese alla NATO per evitare la guerra, il portavoce del Cremlino ha affermato che Kiev ha chiesto di fare chiarezza, ma difficilmente il concetto di visione del mondo cambierà."In questo caso, hanno anche richiamato l'attenzione sul fatto che Kiev ha chiesto di chiarire l'opinione dell'ambasciatore. Questo non può essere preso come un fatto compiuto, in termini di cambiamento della prospettiva concettuale della politica estera di Kiev. Sappiamo che obiettivi completamente diversi sono indicato dalla costituzione del Paese", ha affermato.All'inizio della giornata, Prystaiko aveva ammesso che Kiev potrebbe abbandonare il suo desiderio di aderire alla NATO per evitare la guerra, ma in seguito ha fatto marcia indietro sulla dichiarazione.Ucraina e NATOL'ambasciatore ucraino ha detto a un corrispondente che l'Ucraina non è un paese membro della NATO in questo momento ed è pronta a molte concessioni per evitare la guerra, aggiungendo che ciò non ha nulla a che fare con l’Alleanza, e che l'obiettivo di Kiev di aderire a questa è sancito dalla costituzione della nazione, secondo la BBC."Sono abbastanza felice di avere questa possibilità di parlare per chiarire la mia posizione di cui ho discusso a lungo ieri con un corrispondente ... Quindi, la domanda ... ha creato l'intero malinteso. Quello che gli ho detto, che noi [Ucraina] non siamo membri della NATO in questo momento, e per evitare la guerra, siamo pronti a molte concessioni, ed è quello che stiamo facendo nelle nostre conversazioni con i russi, ma non ha nulla a che fare con la NATO, che è sancito dalla costituzione", ha detto Prystaiko.La situazioneNegli ultimi mesi, l'Occidente e l'Ucraina hanno accusato la Russia di un accumulo di truppe vicino al confine ucraino in presunta preparazione di un'invasione. Mosca ha negato queste accuse, affermando più volte di non minacciare nessuno e allo stesso tempo esprimendo piuttosto forti preoccupazioni per l'attività militare della NATO vicino al confine russo, che considera una minaccia per la sua sicurezza nazionale. Mosca ha anche affermato che la Russia ha il diritto di spostare truppe all'interno del proprio territorio.La possibile adesione dell'Ucraina alla NATO rimane una questione molto spinosa nelle relazioni tra la Russia e l'alleanza. Mosca in precedenza aveva offerto proposte di garanzia di sicurezza per la NATO e gli Stati Uniti, suggerendo limiti al dispiegamento di truppe e missili e suggerendo che il blocco smettesse di espandersi vicino ai confini della Russia. Ma l'alleanza ha sottolineato che manterrà le sue politiche di "porte aperte".

