https://it.sputniknews.com/20220214/cina-uomo-tarocca-le-mascotte-delle-olimpiadi-condannato-a-un-anno-di-carcere-15111016.html

Cina, uomo "tarocca" le mascotte delle Olimpiadi: condannato a un anno di carcere

Cina, uomo "tarocca" le mascotte delle Olimpiadi: condannato a un anno di carcere

Un cinese ha ricevuto una multa ed è stato condannato a un anno di carcere per contraffazione di souvenir olimpici, ha comunicato Tang Zhaozhi, vice capo... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T21:26+0100

2022-02-14T21:26+0100

2022-02-14T21:26+0100

mondo

giochi olimpici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/15116244_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_9f6ef354be47cf75399995865cd8b76d.jpg

Il funzionario ha sottolineato che è stato il primo episodio relativo alla contraffazione di souvenir dei Giochi.L'uomo è stato condannato a un anno di reclusione, oltre a una multa di 40.000 yuan (5.560 euro).I souvenir vanno a rubaI XXIV Giochi olimpici invernali si stanno svolgendo a Pechino dal 4 al 20 febbraio. Nei negozi di souvenir ufficiali delle Olimpiadi si registra una mancanza dei giocattoli mascotte dei Giochi. Davanti ai negozi si formano lunghe code delle persone che vogliono comprare Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon. A causa dell'elevata domanda e della conseguente carenza dei giocattoli panda, viene venduto un solo Bing Dwen Dwen a testa.La storia delle mascotteLa scelta degli organizzatori dei Giochi è ricaduta sul panda perché questo animale è orgoglio nazionale della Cina, è ammirato, amato da persone di tutte le età in tutto il mondo mentre la lanterna è stata l'incarnazione delle tradizioni cinesi, la storia di tali lanterne rosse risale a più di 2mila anni fa ed è uno degli oggetti più riconoscibili della cultura cinese nel mondo.Il primo sinogramma nel nome del panda Bing Dwen Dwen - "Bing" - significa "ghiaccio", che simboleggia la purezza e la forza come attributi dei Giochi Olimpici. E la stessa figura del panda carina, gentile, sana e attiva simboleggia il corpo forte degli atleti e lo spirito olimpico irremovibile. Il simbolo dei Giochi Paralimpici è diventata la lanterna rossa tradizionale cinese Shuey Rhon Rhon. Il primo sinogramma nel suo nome "Shuey" significa "neve" e simboleggia che la bellezza e la purezza sono una caratteristica degli sport invernali. La seconda parte del nome può essere tradotta come "inclusività", che esprime il concetto di interazione armoniosa delle culture.

https://it.sputniknews.com/20220213/pechino-2022-dietro-le-quinte-dei-giochi-15086466.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, giochi olimpici