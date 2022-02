https://it.sputniknews.com/20220214/caso-saman-abbas-arrestato-a-barcelona-laltro-cugino-15105122.html

Caso Saman Abbas, arrestato a Barcelona l'altro cugino

Arrestato in pieno centro a Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino della ragazza pakistana scomparsa ad aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio... 14.02.2022, Sputnik Italia

Arrestato in una operazione delle forze di polizia congiunta Italia-Spagna il cugino della ragazza scomparsa da quasi un anno in Emilia Romagna. L'uomo, Nomanhulaq Nonamhulaq, si era dato alla macchia in seguito all'apertura delle indagini sulla sorte della ragazza. Restano ancora da rintracciare i genitori, rimpatriati sempre in seguito all'apertura dell'inchiesta. Un altro cugino, Ikram Ijaz, e lo zio Danish Hasnain, sono stati arrestati in Francia ed estradati in Italia.I due sono ritenuti complici nel delitto di Saman.La giovane si era voluta opporre ad un matrimonio combinato. Vane le ricerche ad oggi del corpo della ragazza. Il cugino attende bloccato in Spagna ora attende di essere sentito dagli organi inquirenti.

