Casanova opera pop, file all' Arcimboldi: la mascherina da fastidio, ma che bello tornare a teatro

Dopo due anni di pandemia la gente ha paura di ritornare a teatro oppure ci va con maggior entusiasmo? 14.02.2022, Sputnik Italia

Da venerdì 11 febbraio, in Italia si comincia a respirare un po’ di più. Si può camminare per strada senza mascherina anche se uscendo, si vede ancora tantissima gente con le ffp2.Sarà la forza della abitudine, sarà che sono appena usciti da un negozio o dalla metro o la pigrizia di toglierla e rimetterla di nuovo. Pochi forse non hanno sentito la notizia, altri preferiscono tenerla per precauzione.Immaginate un luogo chiuso, come il teatro. Sono quasi da due anni che la gente non vede uno spettacolo teatrale, e ora che quasi tutti i teatri hanno riaperto con capienza piena, sono pronti a comprare il biglietto? O hanno paura, non sopportano le mascherine (ffp2), o provano fastidio ad esibire il super green pass (e quelli che non l’hanno non possano entrare). O al contrario, non vedono l’ora e finalmente vogliono vedere qualcosa di nuovo, non solo dallo schermo della TV?Per rispondere a queste domande, sono andato a vedere Casanova Opera Pop al Teatro Arcimboldi, perché è un grande teatro e ha una capienza di circa 2000 posti e perché questo genere di spettacolo, la pop opera (o musical) piace al pubblico italiano.Casanova Opera Pop lo straordinario kolossal musical-teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian e tratto dal best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti”. Casanova Opera Pop, è il primo spettacolo di teatro musicale ad andare in scena dopo la riapertura dei teatri a piena capienza. Questa nuova opera è stata scritta da Red Canzian negli ultimi due lunghissimi anni trascorsi lontano dal palco.Dopo Venezia, tutto esaurito, e il grande successo anche a Bergamo e Udine, la quarta e forse la più importante e difficile tappa è stata quella di Milano. A Milano, città abituata ad avere vastissima offerta teatrale, Casanova Opera Pop è in scena al Teatro Arcimboldi per ben undici giorni: una scommessa, sembra, vinta.Arrivo al teatro, ci sono code lunghissime per entrare a causa dei rallentamenti per il controllo dei green pass. La platea è strapiena, ma anche la prima galleria e persino la seconda. Erano ormai due anni che non vedevo così tanta gente. Più di trenta cartoline di Venezia dell’epoca di Casanova, come fossero dipinti da Canaletto, rianimati da una ventina di ottimi cantanti e performer.Nell’intervallo, chiedo ad alcuni spettatori come si sono sentiti nel lockdown culturale e se hanno ancora timore di andare a teatro. Le risposte sono diverse. Quindi, ci sono tutti e due le correnti, che si compensano, anche se, almeno adesso, è più facile trovare i biglietti di due anni fa.Aggiungo, che nell’opera ci sono tanti intrighi internazionali, complotti, lavoro di diplomazia, insomma, tutto di grande attualità come ai giorni d’oggi.L'opinione dell'autore potrebbe non riflettere la posizione dell'autore

