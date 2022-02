https://it.sputniknews.com/20220214/canada-fine-della-protesta-sullambassador-bridge-il-ponte-si-prepara-a-riaprire-15100421.html

Canada, fine della protesta sull'Ambassador Bridge: il ponte si prepara a riaprire

Canada, fine della protesta sull'Ambassador Bridge: il ponte si prepara a riaprire

L'Ambassador Bridge riaprirà a breve dopo lo sgombero degli ultimi manifestanti rimasti sul ponte di collegamento tra Usa e Canada. Dopo i necessari controlli... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T08:44+0100

2022-02-14T08:44+0100

2022-02-14T08:44+0100

canada

usa

camionisti

protesta

riapertura

sicurezza

coronavirus

mondo

trasporti

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/15038827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_274be5406767790a7ec2243d7e9bbf35.jpg

Dopo che il "freedom convoy" ne aveva bloccato per giorni il traffico, riaprirà ora al traffico l'Ambassador Bridge.L'importante infrastruttura di collegamento tra gli Stati Uniti e il Canada vede ogni giorno il passaggio sulle sue tre corsie di numerosi semilavorati, componenti per motori, freni, cinghie di trasmissione per i giganti dell’industria automobilistica di Detroit, oltre che di svariate altre merci di scambio tra i due Paesi. Il ponte è stato sgomberato dai manifestanti dalle autorità canadesi questa domenica e dovrebbe riprendere le normali attività.Il consigliere per la sicurezza interna della Casa Bianca, Liz Sherwood-Randall, ha dichiarato in una nota:L'importante via di traffico era bloccata da lunedì scorso.Il blocco ha provocato un danno economico quantificabile in varie centinaia di milioni di dollari in perdite commerciali. Venerdì, un giudice canadese ha emesso un ordine per rompere il blocco, ma i manifestanti si sono rifiutati di andarsene. Il numero dei manifestanti è però progressivamente diminuito, e domenica la polizia ha sgomberato il ponte dalle ultime persone rimaste.Le proteste sono iniziate quando il governo canadese ha imposto l'obbligo di vaccinazione per tutti i camionisti in ingresso nel Paese canadese dagli Stati Uniti.

https://it.sputniknews.com/20220212/canada-giudice-ordina-la-fine-del-blocco-del-freedom-convoy-allambassador-bridge-15058520.html

https://it.sputniknews.com/20220207/proteste-camionisti-in-canada-sindaco-di-ottawa-dichiara-lo-stato-di-emergenza-14953335.html

canada

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

canada, usa, camionisti, protesta, riapertura, sicurezza, coronavirus, mondo, trasporti, economia, frontiere