Acqua fisiologica al posto dei vaccini, arrestato il medico dei no vax a Velletri

Le false vaccinazioni erano finalizzate al rilascio di Green pass irregolari. Il medico è stato denunciato per corruzione e falso. Disposti i domiciliari. 14.02.2022, Sputnik Italia

Un medico di base di 64 anni è stato arrestato dopo un blitz della Guardia di Finanza nello studio di Velletri. E' accusato di falsificare le pratiche per il rilascio di Green pass irregolari. Avrebbe iniettato acqua fisiologica al posto dei vaccini, secondo indiscrezioni riferite da Il Messaggero. Lo hanno inchiodato alcuni filmati e audio catturati dalle telecamere piazzate nel suo ambulatorio. Inoltre, numerosi residenti dei Castelli Romani, avrebbero cancellato l'iscrizione dal loro medico di base per passare a lui. L'indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dal pm Ambrogio Cassiani, ha portato all'esecuzione del provvedimento dopo l'irruzione di venerdì sera. Esperto in omeopatia e medicina orientaleIl 64enne si era trasferito da Roma a Velletri nel 2003 e nel corso della sua carriera aveva conseguito numerose specializzazioni in medicina naturale ed omeopatia. Era inoltre iscritto al registro di Omeopatia ed Agopuntura dell'Ordine dei Medici. Era un esperto di medicina orientale e aveva conseguito diplomi in osteopatia ed ayurvedica. Noto per i suoi studi sul campo aveva anche recentemente dispensato consigli sul rafforzamento del sistema immunitario con le terapie naturali. Le indaginiNon è chiara la cornice delle indagini, su cui vige il massimo riserbo degli investigatori. Il medico sarebbe implicato in un giro di false vaccinazioni per consentire ai no vax di ottenere il Green pass. Secondo alcune indiscrezioni al posto del vaccino iniettava ai suoi pazienti acqua fisiologica. All'indagato sono contestati i reati di corruzione e falso ideologico in relazione alla sua attività di medico vaccinatore. Sono stati disposti gli arresti domiciliari.

