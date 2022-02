https://it.sputniknews.com/20220214/abrignani-la-vaccinazione-contro-il-coronavirus-sara-necessaria-per-anni-15104567.html

Abrignani: “La vaccinazione contro il coronavirus sarà necessaria per anni”

Abrignani: “La vaccinazione contro il coronavirus sarà necessaria per anni”

Il virus continuerà a circolare. Le tre dosi garantiscono una memoria immunitaria tra cinque e 10 anni, secondo i modelli dei vaccini precedenti, ma bisognerà... 14.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-14T11:14+0100

2022-02-14T11:14+0100

2022-02-14T11:14+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/13490088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6e71da868ee28675bade9d5f36c1346.jpg

“Finché il virus continuerà a circolare la vaccinazione resterà necessaria, e questo probabilmente durerà anni”, secondo Sergio Abrignani, componente del Comitato tecnico scientifico, intervistato sull’andamento della pandemia da La Stampa.Per il professore ordinario di Immunologia all’Università Statale di Milano e direttore dell’Istituto nazionale di genetica molecolare Invernizzi “resta importante continuare a vaccinare sia in Italia sia all’estero per contenere la diffusione del virus e delle varianti. Ce lo insegnano anni di lotta alle malattie infettive”.Abrignani sottolinea che l'obbligo del Super green pass per gli over 50 non riguarda la singola persona ma la comunità: “Gli ultracinquantenni ad esempio sono 27 milioni, di cui quasi due milioni non vaccinati. Questi ultimi, un 7%, rappresentano il 70% di chi è in terapia intensiva. Non è solo un problema loro, ma degli ospedali e degli altri malati che non trovano posto”.Tre scenari per il futuroPer l’immunologo al momento non è tempo di pensare alla quarta dose.Quindi bisognerà valutare in base ai possibili scenari futuri che per Abrignani sono fondamentalmente tre.“ La prima, improbabile, è che il virus scompaia e a quel punto non servirebbero richiami. La seconda, meno improbabile ma difficile considerata l’infettività da record di Omicron, è che una nuova variante ci costringa ad aggiornare i vaccini. La terza è che rimanga l’attuale variante. In quest’ultimo caso, si potrebbe valutare un richiamo con un vaccino aggiornato a Omicron che magari prevenga molto efficacemente anche l’infezione oltre che la malattia”.E nel caso in cui, “per me difficile, che la terza dose non duri a lungo e allora ne sarebbe necessaria una quarta con l’attuale vaccino”,

https://it.sputniknews.com/20220214/ricciardi-il-virus-non-scomparira-il-green-pass-deve-restare-per-tutto-il-2022-15103276.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccinazione in italia