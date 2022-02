https://it.sputniknews.com/20220213/ucraina-il-no-di-fratoianni-la-fedelta-alla-nato-porta-alla-guerra-15092249.html

Ucraina, il no di Fratoianni: "la fedeltà alla NATO porta alla guerra"

Il segretario di Sinistra Italia ha lanciato sui suoi canali social un appello alla pace per trovare una soluzione politica e diplomatica alla crisi ed evitare... 13.02.2022, Sputnik Italia

ucraina

italia

Evitare la guerra percorrendo qualsiasi strada possibile, per scongiurare le conseguenze devastanti di un conflitto pagato soprattutto dai civili. E' questo l'appello che Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, rivolge alla politica mentre cresce la tensione in Ucraina. Dopo "due anni devastanti sul piano sanitario, economico e sociale", per Fratoianni deve essere scansato il "rischio di una guerra" che ha "come sempre" ragioni economiche. Sottolinea l'"assenza dell'Europa che "stenta ad assumere un ruolo politico nella vicenda"No alla fedeltà cieca alla NATO“Recuperiamo il ruolo della politica. Recuperiamo l’importanza della diplomazia e della Pace. Si percorra qualsiasi strada utile – conclude – ad evitare l’uso delle armi. Perché nel momento in cui verrà sparato il primo colpo a perdere saremo tutti, soprattutto i civili che pagheranno il prezzo più devastante.”

ucraina

ucraina, italia