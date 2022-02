https://it.sputniknews.com/20220213/tragedia-nel-cuneese-giovane-elettricista-di-32-anni-muore-sotto-i-colpi-di-un-cacciatore-15090541.html

Tragedia nel cuneese, giovane elettricista di 32 anni muore sotto i colpi di un cacciatore

L'uomo era impegnato in una battuta di caccia in compagnia di un amico, nei boschi di Baldissero d'Alba, in Piemonte. 13.02.2022, Sputnik Italia

Un uomo di 32 anni era in battuta con un suo amico nei boschi di Baldissero d'Alba, quando è stato raggiunto da un colpo di fucile sparato da un altro cacciatore, che lo ha scambiato per un grosso animale. A nulla sono valsi i soccorsi, nonostante l'arrivo tempestivo sul luogo del personale del 118.La vittima era sposata da poco e lascia la compagna ed un figlio in arrivo. Indagano sull'accaduto i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

