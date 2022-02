https://it.sputniknews.com/20220213/tangentopoli-30-anni-dopo-per-6-italiani-su-10-nulla-e-cambiato-dal-1992-15096213.html

Tangentopoli 30 anni dopo, per 6 italiani su 10 nulla è cambiato dal 1992

Tangentopoli 30 anni dopo, per 6 italiani su 10 nulla è cambiato dal 1992

Pubblicati i primi risultati di un'indagine Demos-Libera sulla percezione della corruzione e delle mafie. Il 22% degli intervistati ritiene che da tangentopoli... 13.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-13T20:19+0100

2022-02-13T20:19+0100

2022-02-13T20:19+0100

italia

tangenti

tribunale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/744/48/7444857_0:160:1700:1116_1920x0_80_0_0_c2716f9e072fa3b1ea36b47dd340e2ac.jpg

E' quanto emerge dai primi dati della seconda indagine Demos-Libera sulla percezione della corruzione e delle mafie al tempo del Covid, pubblicati su l'Espresso a 30 anni da Mani Pulite.La ricerca riguarda anche le ricadute del malaffare sul flusso delle risorse finanziarie previste dal Pnrr, il rapporto completo sarà presentato nelle prossime settimane. Violenza mafiosaPer il 42% degli intervistati la violenza mafiosa appare limitata rispetto al passato. L'adozione di una strategia meno sanguinaria permette alle mafie di mimetizzarsi e lavorare nell'ombra. Emerge una logica mafiosa più centrata sul collegamento con professionisti e colletti bianchi. L'85% degli intervistati riconosce il ruolo fondamentale di colletti bianchi e professionisti nel legame con le mafie. Queste figure strategiche consentono ai clan di affacciarsi ad un'orizzonte nazionale e globale di mercati e scambi fondamentale per gli interessi delle organizzazioni. In tale cornice la pandemia rappresenta una finestra d'opportunità. Il 67% degli intervistati ritiene che la corruzione si stia diffondendo ulteriormente e il 65% che la mafia stia aumentando il suo potere grazie al Covid-19. CorruzioneQuasi 8 su 10 (il 78% degli intervistati) ritengono che la corruzione politica sia lo specchio della società e per questo difficile da debellare. Nelle prospettive degli italiani l'intreccio tra politica e corruzione è talmente radicato da essere dato per scontato. A pensarla così sono sei intervistati su dieci (58%). La corruzione viene percepita come un danno per il bene comune. Per il 77% ha inciso negativamente riducendo l'efficienza della sanità pubblica nel fronteggiare il coronavirus. Solo il 16% ritiene che sia diminuita rispetto a Tangentopoli, per il 22% è ancora più diffusa, mentre il 60% pensa che non sia cambiato nulla dal 1992Commistione tra crimine economico e mafiosoIl rischio è che "la strategia di “basso profilo”, nell’ombra, induca a pensare che" la mafia "non esista più. Invece esiste ed è più che mai potente perché insediata nei gangli dell’economia dei monopoli e del cosiddetto libero mercato, libero ma soggetto alle regole dei più forti". Ciotti punta il dito contro il grande problema della "connivenza tra sistema capitalistico e sistema criminale". Pnrr sconosciutoL'indagine di Libera riguarda anche il Pnrr per la preoccupazione che i clan possano mettere le mani sui fondi europei destinati all'Italia. Dalla ricerca è emersa una preoccupante scarsa conoscenza dei piani, che riguarda il 71% degli intervistati. Il 47% si dichiara allarmato per la possibilità di infiltrazioni mafiose e ritiene che il rischio sia particolarmente elevato. Il 40% mostra un atteggiamento rassegnato, perché ritiene il rischio analogo a tutti gli investimenti pubblici. Solo il 12% è ottimista e ritiene che il rischio criminale sia inferiore rispetto al solito.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, tangenti, tribunale