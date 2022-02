https://it.sputniknews.com/20220213/soros-volta-le-spalle-alle-big-tech-e-scommette-sui-camion-elettrici-15088382.html

Soros volta le spalle alle Big Tech e scommette sui camion elettrici

Soros volta le spalle alle Big Tech e scommette sui camion elettrici

Il suo fondo ha acquistato quasi 20 milioni di azioni della startup di camion elettrici Rivian Automotive Inc nel trimestre conclusosi il 31 dicembre. 13.02.2022

Il Soros Fund Management volta le spalle ad Amazon e Alphabet, la società madre di Google, e investe circa 2 miliardi di dollari in Rivian. La svolta è avvenuta poco prima del crollo del mercato azionario di gennaio, secondo quanto mostrato venerdì dai depositi di titoli.Nell'ultimo trimestre del 2021 il fondo ha acquistato quasi 20 milioni di azioni della start up di camion elettrici mentre, contemporaneamente, lascia quasi del tutto Invesco QQQ Trust Series, il fondo delle Big Tech, che segue l'indice NASDAQ 100. La sua partecipazione azionaria passa da $ 356,2 milioni a soli $ 9,4 milioni, secondo quanto riporta Bloomberg. Il magnate ungherese-statunitense ha acquistato azioni di Peloton, società che produce macchine da allenamento, per un valore di 13,3 milioni di dollari.Pertanto, il valore totale delle azioni statunitensi ha raggiunto i 6,5 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre del 2021, che rappresenta un aumento di 1,2 miliardi rispetto al trimestre precedente. Nel frattempo, il valore totale degli asset gestiti dal fondo ammonta a oltre 28 miliardi di dollari.Prima di allora, nel terzo trimestre del 2021, il fondo Soros si è concentrato sull'accumulazione di azioni di società del settore finanziario. Così, per la prima volta, il suo portafoglio è stato integrato da azioni di JPMorgan Chase per un valore di 18,38 milioni di dollari e azioni di Goldman Sachs per un valore di 7,4 milioni di dollari . Sono state inoltre acquisite le partecipazioni in M&T Bank (6,3 milioni) e East West Bancorp (3 milioni).Un altro settore su cui il Soros Fund Management ha puntato è stato quello immobiliare, costituendo un portafoglio di azioni di fondi di investimento come MGM Growth Properties, VEREIT e VICI Properties, nonché dalla società di costruzioni DR Horton.Il fondo Soros ha anche acquisito azioni di società come Uber, TSMC, Spotify, Nike, General Motors e Zoom, tra le altre, dettaglia il mezzo.Tuttavia, il 2021 è stato un anno non solo di acquisizioni, ma anche di vendite. Così, il fondo Soros si è sbarazzato delle azioni di 60 società, inclusi giganti come MGM Resorts International e NextEra Energy. Anche la sua partecipazione in Amazon, Alphabet, Activision Blizzard e The Walt Disney è stata ridotta.Secondo il Bloomberg Millionaires Index, la fortuna personale del 91enne George Soros è stimata in 7,5 miliardi di dollari .

economia