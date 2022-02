https://it.sputniknews.com/20220213/seregno-monza-studente-16enne-spaccia-a-pochi-passi-da-asilo-nido-15088910.html

Seregno, Monza: studente 16enne spaccia a pochi passi da asilo nido

Seregno, Monza: studente 16enne spaccia a pochi passi da asilo nido

Un giovane di appena 16 anni arrestato dai carabinieri mentre era intento a spacciare hashish a dei coetanei ad alcuni metri da un asilo nido. 13.02.2022, Sputnik Italia

Le forze dell'ordine in pattuglia si sono insospettite vedendo un gruppo di giovani con zaini accalcati di fronte ad un bar antistante l'asilo nido. Il gruppo è subito sembrato avere un fare sospetto. I militari si sono così avvicinati, bloccando nel fuggi fuggi generale causato dal loro intervento, il giovane al centro del gruppo, quello che è sembrato "più sospetto". Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 grammi circa di hashish, 90 euro in contanti e tutto quanto gli serviva per spacciare la sostanza: un bilancino di precisione e un coltellino.Il giovane è stato denunciato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e condotto in caserma per le formalità di rito, di fronte agli increduli genitori che lo avevano festeggiato giusto il giorno prima proprio per i 16 anni appena compiuti.

